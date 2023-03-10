قال استشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات، محمد البارقي، إن الدراسات أكدت أن الكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميا.

أن أعمار المصابين بالجلطة في المملكة أقل 10 سنوات مقارنة بأعمار المصابين في الدول الأخرى بسبب مشاكل السكر والضغط والسمنة وعادات التدخين، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن الجلطات في الشتاء تزداد لدى الشباب، مضيفا أن مشاكل الكوليسترول تبدأ في الظهور من عمر الثلاثينيات.