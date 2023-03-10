تزينت شوارع محافظة جدة بعلم المملكة، وذلك احتفاءً بيوم العلم الذي سيتم الاحتفال به لأول مرة يوم غد، السبت.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم».

وتم اختيار هذا التاريخ تحديدا لكونه يوافق يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.