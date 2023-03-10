زار سمو ‎ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة قبر الأمير فهد بن سلمان والأمير أحمد بن سلمان والأميرة سلطانة السديري رحمهم الله.

وجاء ذلك بعد مشاركته في موارة الثرى لجثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في مقبرة العود بالرياض.