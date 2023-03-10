عبر مصطفى مخصيد، أحد الناجين من اختطاف طائرة الجابرية الكويتية عام 1988، عن المأساة النفسية التي عاشها بعد قتل أصدقائه.
وقال إنه شعر بضربة وفراغ من الداخل بعد خروجه من الطائرة، مضيفا أنه ذهب إلى أكثر من طبيب للخروج مما شعر به من خوف واكتئاب، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.
وأكد أنه ذهب لطبيب وقال له لو علم أن والدته خرجت من قبرها وأن في حسابه البنكي 100 مليون دينار فأنه لن يشعر بالسعادة وإنما يشعر بالحزن والاكتئاب بسبب حادثة الاختطاف، مؤكدا أنه تمكن في النهاية من التغلب على هذه الحادثة.
احد الناجين من اختطاف طائرة الجابرية عام 1988
يتحدث لـ #برنامج_من_إلى عن تفاصيل الحادثة والمأساة النفسية التي عاشها بعد قتل أصدقائه #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/QM5mJh2LPW
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 10, 2023
ياشيخ اترك المبلاغات في الكلام
والفلسفه اللي مالها داعي
الموضوع له 34 سنه
وانت تقول لو تطلع امي من قبرها
ولو احصل 100 مليون دينار
ما راح انسا اللي حصل
اجل وش نقول على اللي يشوفون الموت باليوم 100مره
في سوريا والعراق وليبيا واليمن
انت عشت لحظه الموت ساعه وحده
وهم عايشين لحظات الموت كل ساعه
الله يلطف بحالهم
ويهون مصابهم
امين يارب العالمين