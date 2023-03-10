عبر مصطفى مخصيد، أحد الناجين من اختطاف طائرة الجابرية الكويتية عام 1988، عن المأساة النفسية التي عاشها بعد قتل أصدقائه.

وقال إنه شعر بضربة وفراغ من الداخل بعد خروجه من الطائرة، مضيفا أنه ذهب إلى أكثر من طبيب للخروج مما شعر به من خوف واكتئاب، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

وأكد أنه ذهب لطبيب وقال له لو علم أن والدته خرجت من قبرها وأن في حسابه البنكي 100 مليون دينار فأنه لن يشعر بالسعادة وإنما يشعر بالحزن والاكتئاب بسبب حادثة الاختطاف، مؤكدا أنه تمكن في النهاية من التغلب على هذه الحادثة.