اتهم القضاء الإسباني برشلونة بشكل رسمي بالفساد في قضية دفع أموال لمسؤولي التحكيم.

وكان مكتب المدعي العام قد أعلن إدانة برشلونة بتهمة الفساد؛ بسبب مدفوعات إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

وجاء الاتهام بعد شكوى مقدمة ضد النادي وكذلك رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، لصحيفة “الباييس”.

وأكد الادعاء أن هناك مؤشرات على جريمة فساد في العمل ارتكبها النادي لدفع ما يقرب من 7ملايين إلى نيغريرا خلال الفترة التي كان فيها نائبا لرئيس اللجنة الفنية للتحكيم.

كما دفع برشلونة مبالغ أخرى إلى خافيير إنريكيز ابن نيغيريرا وتم سداد المدفوعات من خلال شركة تابعة للمدير السابق للنادي جوسيب كونتريراس المتوفى الآن، والذي تلقى في المقابل عمولات تصل إلى 50٪ مما تم دفعه للمدرب الرياضي.