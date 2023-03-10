أكد الناقد الرياضي، محمد الذايدي، أن جمهور الاتحاد فنان في الاستفزاز، مضيفا أن تصرفاتهم أخرجت لاعب نادي النصر من المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دوري روشن.

وقال :”جمهور الاتحاد فنان في النرفزة نرفزوا رونالدو واخرجوه من المباراة، وذلك بحسب ذكره خلال حديثه في برنامج “سوالف رياضية”.

وأضاف أن حضور جمهور الاتحاد كان مهيب وأثر على المباراة، مؤكدا أن جماهيرية الاتحاد غير طبيعية وجعلت المباراة أشبه بمباريات الدوري الأوروبي.

يذكر أن فريق الاتحاد تغلب على نظيره النصر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم أمس ضمن منافسات دوري روشن.