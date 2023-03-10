قالت المستشارة الأسرية عبير السعد، إن المشاكل والشجارات الزوجية تكثر في شهر رمضان.

وأرجعت ذلك أن عصبية الزوج تزداد كبير في هذا الشهر ويقابل ذلك قيام الزوجات بطلب الكثير من الطلبات، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة الإخبارية.

وشددت على ضرورة أن تكون واعية ولا تثقل على رب الأسرة بكثرة الأعباء الاقتصادية خلال الشهر الكريم.