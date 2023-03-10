حذر استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور عبدالرحمن النمري الأمهات من وضع الطفل الرضيع على بطنه أثناء نومه.

وأكد “النمري” خلال مؤتمر حديثي الولادة بالقصيم أن نوم الطفل على بطنه يزيد من احتمال وفاته بشكل مفاجئ بسبب الاختناق .

وتابع أن أفضل وضع لنوم الرضيع إما على الظهر أو الجانب الأيمن حتى إذا استفرغ الطفل لا يختنق بما استفرغه.

كما حذر “النمري” من وضع الأمهات لأطفالهن في حضنهن أثناء قيادة السيارة ما يشكل خطورة على حياة الأطفال ، مشدداً على ضرورة وجود كراسي للأطفال المواليد في السيارة.