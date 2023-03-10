قال يوسف الدهمشي، مدرب أسري ومرشد تربوي، إن الأسر عليها ألا يخاطبوا عقول الأطفال ليس بعقولهم وإنما بعقلية أطفالهم عند تشجيعهم لصوم رمضان.

وشدد على تعليمهم عن كل المعلومات عن رمضان ثقافيا ومشاعريا ودينيا، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية”.

وأكد على ضرورة أن يعرف الآباء والأمهات أطفالهم ما هو شهر رمضان ولماذا أجره مختلف عن الأشهر الأخرى، ثم حثهم على التدرج في الصيام، فمثلا يصوموا في البداية حتى وقت الظهر ثم العصر ثم المغرب، أو دفعهم للصيام في أيام الإجازة.