يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلغاء الوقت المحتسب بدل الضائع في المباريات التي يتقدم فيها فريق بعدد كبير معين من الأهداف.

وحسب صحيفة ديلي ميل” فإن بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا تحدث أمس الخميس عن إضافة ثلاث دقائق في تفوق ليفربول الكاسح على ملعب أنفيلد، على الرغم من تسجيل 6 من الأهداف الـ7 في الشوط الثاني.

واقترح كولينا البالغ من العمر 63 عامًا فكرة جذرية حيث يفكر الفيفا في إلغاء الوقت بدل الضائع في المستقبل إذا كان أحد الفريقين يتقدم بعدد معين من الأهداف.

وحسب الصحيفة البريطانية فسيواجه هذا التغيير تحديا كبيرا، نظرا لأنه سيحرم الأندية من فرصة تحسين فارق الأهداف، ما قد يؤثر على المكان الذي ينتهي فيه الفريق في نهاية المطاف في الدوري.