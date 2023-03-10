قال رئيس لجنة قواعد المخالفات في التأمينات الاجتماعية عبدالعزيز العويد أن المؤسسة تمنح صاحب العمل مرونة أكبر لتصحيح المخالفات غير الجسيمة دون غرامات مالية .

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن المؤسسة سعت إلى تعزيز جانب تطبيق النظام وحفظ حقوق المشتركين وتعزيز الشراكة مع أصحاب العمل.