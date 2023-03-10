قال رئيس لجنة قواعد المخالفات في التأمينات الاجتماعية عبدالعزيز العويد أن المؤسسة تمنح صاحب العمل مرونة أكبر لتصحيح المخالفات غير الجسيمة دون غرامات مالية .
وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن المؤسسة سعت إلى تعزيز جانب تطبيق النظام وحفظ حقوق المشتركين وتعزيز الشراكة مع أصحاب العمل.
فيديو | رئيس لجنة قواعد المخالفات في التأمينات الاجتماعية عبدالعزيز العويد:
المؤسسة تمنح صاحب العمل مرونة أكبر لتصحيح المخالفات غير الجسيمة دون غرامات مالية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Hq1qUutcxc
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 10, 2023
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