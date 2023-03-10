انقطع التيار الكهربائي في هجرة المودنية بمحافظة الأفلاج، اليوم، لعدة ساعات ما دفع المواطنون للمناشدة بإعادته.

وذكر مواطنون أن الانقطاع حدث بعد صلاة الجمعة وحتى إعداد الخبر، مضيفين أن قريتهم لم تتعرض لصواعق رعدية أو بروق تأثر على التيار الكهربائي.

وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع الشركة السعودية للكهرباء لمعرفة سبب الانقطاع فأفاد مسؤوليه بأن هناك عطل سيتم إصلاحه لإعادة الكهرباء.

وناشد مواطنين عبر “صدى” شركة الكهرباء باعادة التيار الكهربائي، خاصة وأن من بين أفراد أسرهم مرضى وكبار سن وهم في حاجة لإعادة التيار الكهربائي، فضلا عن أن هناك أطعمة قد تفسد حال استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن الثلاجات.