سافرت فتاة يابانية إلى الهند للمشاركة في مهرجان هولي (مهرجان الألوان) للاستمتاع والتعرف على ثقافة الهند، وخلال احتفالها في مدينة ديلهي تعرضت للضرب والاعتداء وتكسير البيض على رأسها.

ويظهر في مقطع فيديو متداول على تويتر، الفتاة ومجموعة صبية يجذبونها ويعتدون عليها ويلقون عليها البيض والألوان، وهي تحمي وجهها، ثم يأتي آخر ويعتدي عليها بلمس جسدها فصفعته على وجهه وهرب بعيدًا.

وأعلنت الشرطة الهندية، أنها ستتخذ الإجراء اللازم، وأرسلت خطاب للسفارة اليابانية في محاولة للتعرف على الفتاة.