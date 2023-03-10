أكد مسؤولون من وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان لأول مرة حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت الحكومة اليابانية، للمرة الأولى، أنه لا يمكن استبعاد وجود علاقة سببية بين التطعيم والوفاة، ولم يتم تحديد التفاصيل الدقيقة للمريض ولا نوع اللقاح بعد، سوى أن المريض كان امرأة في سن 42 عاما.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن ألفي حالة وفاة في اليابان خلال السنوات الأخيرة من المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، إلا أنه لم يتم إثبات وجود صلة مباشرة بين الوفيات والتطعيم.