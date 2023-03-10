رحبت عدة دول عربية وأجنبية بإعادة العلاقات بين المملكة وإيران والتي أعلنت المملكة والصين وإيران عن استئنافها، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وعبرت العراق والكويت والأردن وباكستان وسلطنة عمان وتركيا والبحرين وقطر والسودان عن ترحيبها بالبيان الثلاثي الصادر عن المملكة وإيران والصين بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.

وثمنت عدة دول دور سلطنة عمان والعراق؛ لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين، متطلعين بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وبما يخدم المصالح المشتركة.

من جهته، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بهذا الاتفاق، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة ودبلوماسيتها الفاعلة في المجالين الإقليمي والدولي، متطلعا إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام العالميين، مثمناً الجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما.