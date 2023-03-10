أصيب مئاتُ الركاب على متن إحدى السفن السياحية الأميركية بمرض غامض ما أثار حالة من الاستنفار في السلطات الصحية لمعرفة أسبابه وتحديد خطورته.

وتم تسجيل الإصابة بالمرض الغامض لدى أكثر من 300 شخص من الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة السياحية “برنسيس كروز” والتي كانت في رحلة من تكساس بالولايات المتحدة إلى المكسيك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 مارس الحالي.

ومن بين 2881 راكباً كانوا على متن الباخرة العملاقة، أبلغ 284 عن إصابتهم بالمرض، أي ما يقرب من 10%، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ومن بين أعضاء الطاقم البالغ عددهم 1159 أصيب 34 بالمرض أي حوالي 3%.

والأعراض السائدة لدى جميع من أصيبوا بالمرض هي القيء والإسهال، وفقاً لتحقيقات مركز السيطرة على الأمراض، وحتى يوم الثلاثاء الماضي السابع من الشهر الجاري كان السبب “غير معروف”.

وقال متحدث باسم السفينة إن المرض كان على الأرجح بسبب فيروس شديد العدوى، بحسب ما نقلت شبكة “سي بي أس نيوز” الأميركية.

وأضاف المتحدث: “إنه شديد العدوى وغالباً ما يطلق عليه اسم فيروس السفن السياحية. أكثر من 90% من الأمراض التي تنطوي على الإسهال على متن السفن السياحية ناتجة عن نوروفيروس”.