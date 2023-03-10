كشف صانع المحتوى ثواب السبيعي عن قصة المصور الأمريكي ويليام رو بولك مع الملك فيصل والملك سلمان.
وقال السبيعي أن المصور قابل الملك فيصل واقترح عليه أن يختار قصيدة فاختار قصيدة لبيد ابن ربيعة وترجمها واقتفى أثره على ظهر جمل وبدأت الرحلة من الرياض إلى الشمال.
وأضاف أن الملك اقترح على المصور الأمريكي أن يسافر بسيارة مكيفة لكن المصور صمم على الذهاب بالإبل فوجه الملك فيصل -رحمه الله- الملك سلمان -حفظه الله- بأن يرافقه في رحلته.
يذكر أن الأمير سلطان بن سلمان جمع أحفاد المصور الأمريكي في حفل تدشين مكتبة الأمير سلطان بن سلمان في ليلة وفاء وجعلهم يلتقطون صور مع صور آبائهم في تلك الرحلة.
ماهي قصة المصور الامريكي ولماذا اقترح عليه عليه الملك فيصل رحلة لبيد ابن ربيعه على ظهور الابل؟
ولماذا الملك سلمان اشرف على هذه الرحله ومن رافقه في هذه الرحله؟
اليوم بعد ٥٠ سنه جمع الامير سلطان بن سلمان احفادهم في ليلة وفاء وجعلهم يلتقطون صور مع صور ابائهم في تلك الرحله 🥹💔 pic.twitter.com/5mFn492p9Z
— سائح تيوب (@sai7org) March 10, 2023
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