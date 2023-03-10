أعلنت الشرطة الألمانية اعتقال مشتبه به باحتجاز رهائن في صيدلية ولا إصابات.

وكان منفذ عملية احتجاز رهائن جنوب غرب البلاد طلب فدية قيمتها مليون يورو.

ووقعت انفجارات خلال عملية اقتحام الشرطة الألمانية صيدلية وتمكنت الشرطة من احتجاز المشتبه به.