تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00038 مقابل الريال الواحد 0٫24995
الدولار: 3٫75393 مقابل الريال الواحد 0٫26639
درهم إماراتي: 1٫02213 مقابل الريال الواحد 0٫97835
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68345
دينار أردني:5٫29176 مقابل الريال الواحد 0٫18898
دينار كويتي:12٫22938 مقابل الريال الواحد 0٫08177
دينار بحريني:9٫95507 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري:1٫03102 مقابل الريال الواحد 0٫96992
الدرهم المغربي: 0٫36350 مقابل الريال الواحد 2٫75364
الجنيه المصري: 0٫12208 مقابل الريال الواحد 8٫19116
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