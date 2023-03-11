قال برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن السيارات التي تمتلكها الأسرة بما لا يتجاوز ثلاث سيارات لا تؤثر على حصولها على الدعم السكني.

وأوضح سكني، أنه يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب، على أن يعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لديها أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال أو أكثر.

وتابع أنه لا يحتسب ضمن الأصول السيارات التي يملكها أفراد الأسرة للاستخدام الشخصي، والأرض السكنية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع أو أقل.