تحدثت فتاة مصرية ، عن ذهابها إلى دجال من أجل جلب حبيبها المتزوج من سيدة أخرى، قائلة: كنت أحب أحد الأشخاص ولكن المشكلة أنه كان متزوج ، فذهبت إلى أحد الشيوخ “دجال” ووعدني بأن يجلبه لي بالأعمال السفلية ، مقابل 10 آلاف جنيه مصري.

وأشارت الفتاة المصرية: دفعت المبلغ الذي طلبه الشيخ وحدث ما وعدني به وتزوجت من الذي أٌحبه وطلق زوجته الأولى، ولكن بعد فترة تغيرت معاملته لي. وتركني.

وتابعت: فذهبت للشيخ مرة أخرى وأخبرني أن طليقة زوجي أتت إليه وساعدها مقابل مبلغ مالي في أن يرده إليها ويكرهني، مشيرة: عندما عاتبت الدجال ، قال لي ” هذا شغلي وممكن أرجعه لكٍ مرة أخرى ولكن ادفعي لي 30 ألف جنيه”.

ولفتت:” لا أملك هذا المبلغ ،وكنت عايزة أسأل من خلال البرنامج هل إذا أخذت قرض من البنك بالمبلغ الذي يطلبه الدجال .. حلال أم حرام ؟”.