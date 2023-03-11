أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تعريفات لمجموعة من المصطلحات والادعاءات التغذوية التي تحملها البطاقات الغذائية للمنتجات.

وقالت الهيئة أن “خالياً من السكر” تعني أن المنتج يحتوي على أقل من 0.5 غرام/100 غرام أو 100 مل، فيما يعني “بدون سكر” أن المنتج لا يحتوي على أي سكر أحادي/ ثنائي مضاف مثل (العسل أو السكر أو الغلوكوز) أو غيرها من المحليات الصناعية أو الطبيعية.

وأشارت إلى أن عبارة “دهن أقل” تعني أن المنتج الغذائي يحتوي على 30% أقل من المنتج المماثل، فيما تعني “قليل الدهن” أن المنتج يحتوي على أقل من 3 غرامات/100غرام للمنتج الصلب أو 1.5 غرام/100 مل من المنتج السائل.

وأفادت أن “بدون ملح مضاف” تعني أن المنتج لا يحتوي على صوديوم/ ملح مضاف، أو أي مكونات أخرى محتوية على صوديوم/ ملح مضاف، ويحتوي على أقل من 0.12 غرام من الصوديوم، أو ما يعادلها للملح 0.3 غرام لكل 100 غرام أو 100 مل.