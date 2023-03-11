أكد الإعلامي محمد الشيخ، أن لاعبي الهلال تحت الضغط، لافتًا أن هذا الموسم من أسوأ المواسم التي مرت على الهلال .

وقال الشيخ خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد :” لا تضغطون على الهلال فهو يقدم أفضل ما عنده في موسم صعب، ولا تضغطوا أيضًا على بن نافل “.