كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممثل مبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة، وأخصائي أجهزة (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الأجهزة والتحكم، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 10 مارس 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية