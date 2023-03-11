قال مواطن إنه قد حافظ على سارية للعلم السعودي ورثها عن والده منذ ما يقارب 104 سنة.

وأوضح في مقطع فيديو نشرته قناة “العربية ” أنه قد أخرج العلم في ذلك الوقت بمناسبة الاحتفال بيوم العلم السعودي.

وقال:”أنه قد استشهد تحت هذه الراية 9 شهداء وأصيب 25 خلال معركة سبلة خلال جهود توحيد المملكة.”

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر في الأول من مارس الجاري، أمرًا ملكًيا بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام ليكون يوم العلم في المملكة.