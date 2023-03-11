يهدد خطر الإيقاف الثلاثي الاتحادي أحمد حجازي، وطارق حامد، وعبدالرزاق حمدالله، في حال حصولهم على الإنذار الثاني في مباراة الفيحاء التي ستقام الإثنين القادم عند الساعة 5:30 عصرًا على مدينة المجمعة الرياضية ضمن دور ربع النهائي في بطولة كأس الملك.

وسيقابل الاتحاد في حال تجاوزه الفيحاء في دور الثمانية الفائز من مباراة الهلال والفتح التي ستقام الثلاثاء القادم عند الساعة التاسعة مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويُشار إلى أن مباراة دور نصف النهائي لكأس الملك ستقام الأحد 23 أبريل القادم.

ورفض المدرب سانتو منح لاعبي الفريق الاتحادي راحة عقب الفوز الثمين على النصر بهدف مقابل لا شيء، واعتلاء صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين.