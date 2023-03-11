تعد الفواكه غنية بالمغذيات بشكل طبيعي ولا تحتوي على مواد مضافة. يمكن للفواكه مثلها مثل معظم الأطعمة النباتية، أن تمد الجسم بكمية كبيرة من الغذاء الضروري، بخاصة أن جميعها تقريبًا يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين C والألياف والبروتين والدهون والعديد من العناصر الأساسية ومستويات مختلفة من الكربوهيدرات.

وتؤكد بعض الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على وجه التحديد على أنه يجب تجنب بعض أصناف الفاكهة، على الأقل لجزء من النظام الغذائي، بسبب ارتفاع كمية السكريات، التي تحدث بشكل طبيعي، لأنها تحتوي على نسبة كربوهيدرات أعلى مقارنة ببعض الفواكه أو الخضروات الأخرى.

ولا تعتبر كل السكريات في الفواكه غير صحية. إذا تم تناولها باعتدال، يمكن أن يكون لجميع أنواع الفاكهة تأثيرات مفيدة دون التسبب في زيادة الكربوهيدرات بصفة عامة، فيما يحتوي البطيخ على 92% من الماء وعلى أقل نسبة كربوهيدرات مقارنة بأي فاكهة أخرى.

ولا يزيد محتوى البطيخ من الكربوهيدرات عن 7.5 غرام فقط من الكربوهيدرات و6.2 غرام سكر لكل 100 غرام، بينما يحتوي الكانتالوب على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المغذية مثل البوتاسيوم وفيتامين C و A وبيتا كاروتين. ولا تزيد الكربوهيدرات عن 8.16 غرام والسكر عن 7.88 غرام لكل 100 غرام.

ويتميز الخوخ بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات بشكل مدهش. وفقًا لإحدى الدراسات، فإن المواد الكيميائية النباتية (مضادات الأكسدة) التي تعطي الخوخ لونها الأصفر / البرتقالي تساعد في الحفاظ على صحة العين. لا يزيد السكر عن 8.39 غرام والكربوهيدرات عن 10.1 غرام لكل 100 غرام.

ويمنح الليمون جرعات عالية من فيتامين C ويحارب جزيئات الجذور الحرة المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة مع تعزيز الهضم الجيد. تصل الكربوهيدرات إلى 9.32 غرام في حين لا يزيد السكر عن 2.5 غرام لكل 100 غرام من الليمون، فضلًا عن الغريب فروت، والفراولة، والكيوي، والتوت، والبرتقال، البرقوق.