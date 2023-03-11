أكد الباحث الشرعي تركي بن عبدالله الغامدي، أن ليس كل حلم رؤية وليس كل أحد مؤهل لتفسيرها، لافتًا أن هناك من يهدم بيته ويخسر وظيفته بسببها.

وقال الغامدي خلال لقائه على برنامج نشرة النهار المُذاعة على قناة الإخبارية :” وجود رؤى وأحلام هذا شرعيًا، ولكن الاختلافات تكون بالتعامل مع هذه الرؤى، لافتًا أن هناك من يتعامل مع الأحلام على أنها حقيقة .

وأضاف:” أن ليس كل شخص مؤهل لتفسير الرؤية، وليس كل شخص حلم بشيء يدل على أنه واقع وصحصح.”

وأوضح أن الرؤى والأحلام لا ينبى عليها أحكام فهي مُجرد مبشرات وقراءة لفكرة مُعينة، وبناء الحكم عليها يعتبر كارثة، مُشيرًا إلى أن هناك بيوتًا تُهدم بسبب تفسير الرؤى .