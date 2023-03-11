أوضح المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أن المزاعم التي تتعلق بخلع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي كايل ووكر بنطاله في إحدى الحانات هي “مسألة خاصة”.

وقال غوارديولا على هامش المباراة ضد مضيفه كريستال بالاس في الدوري السبت: “إنها مسألة خاصة، لقد حللناها داخليًا وتحدثنا معه، بالطبع هذا ليس المكان المناسب لمناقشة المواقف الخاصة.”

ويُشار إلى أن الحادث المزعوم وقع الأحد، بعد يوم من مشاركته في فوز سيتي على نيوكاسل 2-صفر في الدوري الممتاز.

وأفادت مصادر صحفية بأن ووكر طعن في المزاعم وقد أبلغ عن خوضه الحصص التدريبية كالمعتاد هذا الأسبوع.

وبشأن أهمية توخي اللاعبين الحذر بشأن سلوكهم في الأماكن العامة، قال غوارديولا: الأمر مختلف تمامًا عما كان عليه الحال منذ سنوات. إنهم يعرفون ذلك.

وأضاف: عندما تفتح باب منزلك، عليك أن تعرف أنه سيتم تصويرك مهما فعلت، إنه جزء من المجتمع.

يُذكر أن ووكر توّج بلقب الدوري الممتاز مع سيتي أربع مرات منذ انضمامه إليه من توتنهام عام 2017.