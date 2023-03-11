أكد المتخصّص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أنه من المتوقع توسع ⁧‫الحالة الممطرة الربع عشر‬⁩ على معظم المناطق، والكويت والعراق واليمن وشرق المتوسط .

وقال الحصيني على حسابه الرسمي في تويتر :” ابشروا وبشروا واضبطوا مسايل المزارع، متوقع أن تزف الأمطار الطلاب إلى مدارسهم بداية فصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان 1444هـ.”

وأضاف:” متوقع أيضًا أمطار متقاوتة من مكان آلى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من المملكة تسبق برياح نشطة و أجواء معتدلة نهارًا ومن تميل للبرودة إلى باردة فجرًا على معظم المناطق أثناء الحالة الممطرة والله أعلم.