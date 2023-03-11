توفي الخطاط الشهير صالح بن سعد المنصوف، قبيل الاحتفال بيوم العَلم في المملكة، حيث كان يعد رمزًا من رموز الكتابة، بعدما اشتهر بكتاباته للشهادتين والسيف.

وفارق الحياة خطاط العَلم السعودي صالح بن سعد المنصوف، الذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، قبل أكثر من 50 عامًا، وتؤدى الصلاة على الفقيد عصر اليوم السبت في جامع البابطين شمال الرياض، وسيوارى جثمانه في مقبرة الشمال.

ويعتبر المنصوف من أوائل الخطاطين الذين لا تزال بصماتهم في المواقع التي عملوا بها، إذ زُينت شهادات عدد من الخريجين في جامعة الإمام محمد بن سعود بخط يده.

ولم يتوقف سجل الخطاط والرسام البارع عند حد معين، فاستعانت به أمانة منطقة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية على امتداد الشوارع في مدينة الرياض، ولا تزال مبادراته وأعماله شاهدة على إبداعه في الخط لأكثر من ٨٦ عاماً حتى يومنا الحاضر.