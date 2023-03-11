نفت الشاعرة والإعلامية الأردنية، نجاح المساعيد، ما وصفتها بالإشاعات غير الصحيحة التي طالتها وطالت زوجها؛ وذلك بعد بعد أشهر طويلة من التأويلات والأحاديث.

وأكدت إعلان براءة زوجها المطلقة مما نسب إليه، دون تحديد التهمة أو السبب الذي دفعها لكتابة منشور طويل عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المساعيد في منشورها عبر “فيسبوك”: “إشاعات تم تداولها واتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، وادعاءات كان الهدف منها ابتزاز مادي تعرضت له وبقوة، أمور كادت أن تكسرني ولكن الإيمان الكبير بعدالة الجهاز الأمني الأردني وبقضائه، والثقة بالله قبل كل شيء والثقة بنزاهة زوجي وخُلقه، أمور منحتني الأمل، ولكن ألما كبيرا أثقل نفسي التي أجبرتُها على الصمت”.

وأضافت: “اليوم ومع إعلان براءة زوجي المطلقة فإني إذ أبارك له ولنفسي وأترك لله كل اللذين أساءوا إليه فهم خصمه وخصمي يوم القيامة، ومن يشكوك إلى الله، فلن ينتهي بك الحال حتى يصيبك ما ذاقه منك، ومن يستعين بالله لا يضيع”.

ويأتي خروج الشاعرة عن صمتها بعد إشاعات انتشرت في الأيام الماضية عن خلعها زوجها بعد ضبطه بقضية مخلة، الأمر الذي تم نفيه من قبلها.