أقدمت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، على محاولة إنهاء حياتها خلال بث مباشر عبر الانترنت.

وحمّلت جويل خلال البث المباشر، مسؤولية هذه الخطوة إلى عائلة طليقها، الفنان الراحل جورج الراسي، وإلى والديها أيضًا.

ووجهت رسالة إلى ابنها قائلة :” أقوم بخطوة لم أتخايل يوماً الإقدام عليها ولكن لم يعد لدي أي حلّ، ابني “جو” عندما ترى هذا الفيديو، أعلم أنني أحبك جداً سأبقى أصلي لك”.

وأضافت جويل قبل ابتلاع كمية من الحبوب: “أعلم يا جو أن السبب هو والدك وكل أفراد عائلته إضافة لهم أبي وأمي”.

يُذكر أن والد جويل، جو حاتم، تمكن من إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، حيث تم إجراء عملية غسل معدة ومحاولة إزالة تلك الحبوب من جسمها.