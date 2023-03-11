روى الباحث عبد الله العمراني، قصة أقدم علم رفع في عهد الملك المؤسس قبل ما يزيد عن 80 عامًا

ويعد الباحث عبدالله العمراني، هو أحد أبرز المهتمين بالتاريخ في منطقة تبوك، ويحتوي متحفه الخاص على كثير من المقتنيات التي تعكس تاريخ المملكة، وتاريخ منطقة تبوك بشكل خاص، ومن بينها هذا العلم النادر.

وأوضح “العمراني” عبر قناة “الإخبارية”: “هذا العلم يعد من أغلى وأعز المقتنيات الموجودة في متحفي الخاص، وعمره يزيد على 80 عاماً، وتحديداً عام 1359 هجرية”.

وتابع: “العلم هذا كان مرفوعاً على إحدى الدوائر الحكومية، أي بعد صدور نظام رفع العلم في 1973 م، وتمت خياطته بالقماش الساحلي، وصُبغ باللون الأخضر، وكتبت عبارة التوحيد عليه بالقماش الساحلي أيضاً، باللون الأبيض دون صباغة”.