أوضح الدكتور جوستين بتلر ، الحاصل على درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة بريستول ، أن استهلاك منتجات الألبان ، بما في ذلك الحليب ، قد يسبب أمراض القلب.

وقال أن اللبن والميلك شيك “يحتويان على كميات كبيرة من الدهون المشبعة” ، وهما ضاران بالصحة، لافتًا إلى دراسات من دراسة صحة الممرضات التي كشفت عن وجود صلة بين استهلاك منتجات الألبان عالية الدسم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأفاد الدكتور بتلر ، أحد دعاة النظام الغذائي النباتي: “الحل بسيط: تجنب منتجات الألبان وتجنب تناول الأطعمة النباتية، فالنباتيون لديهم ضغط دم منخفض ومستويات كوليسترول أقل بشكل كبير من جميع فئات النظام الغذائي الأخرى ، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب”.

واعترضت أخصائية التغذية تريسي باركر من مؤسسة القلب البريطانية على ضرورة التخلي عن منتجات الألبان، مضيفة أن تناول منتجات الألبان ليس ضروريًا لتجنب اضطرابات القلب والدورة الدموية، ونصحت بعدم تخزين منتجات الألبان كاملة الدسم ، مشيرة إلى أن منتجات الألبان قليلة الدسم ستكون الأفضل.