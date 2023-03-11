أفادت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية، ببيان، أن بركان ميرابي ثار السبت مطلقًا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات.

وقالت السلطات المحلية:” أن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة ثار حوالي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش)، وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.

وحذّر البيان السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين 3 و7 كيلومترات حول فوهة البركان.

والجدير بالذكر أن ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترا يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، وكان بالفعل مصنفت عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.