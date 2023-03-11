أصدر ريال مدريد اليوم السبت، بيانا للتعليق على الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الإسبانية لنادي برشلونة في قضية تحويل “البارسا” مدفوعات مشبوهة لمسؤول التحكيم السابق خوسيه نيغريرا.

وقال ريال مدريد في بيانه: “في ضوء الطبيعة الخطيرة للاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الإسبانية لبرشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة فساد مبررة وعلاقاتهم بمن كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (في رابطة الدوري الإسباني)، خوسيه ماريا إنريكيس نيغرير. سيجتمع مجلس الإدارة بشكل عاجل ظهر غد الأحد من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن”.

وكانت النيابة الإسبانية اتهمت نادي برشلونة والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه نيغريرا بـ”الفساد”، حيث تتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.