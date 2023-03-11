كشف الدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة العربية السعودية، عن تعديلات جديدة تم اعتمادها رسمياً للعلم الوطني.

وتمثلت التعديلات الجديدة في العلم الوطني في: إضافة الهمزات لعبارة التوحيد (الشهادتين)، وإضافة تشكيلات زخرفية، وكذلك اعتماد تعديل طفيف في قبضة السيف المسلول أسفل عبارة التوحيد.

ويحتفي السعوديون في يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة «يوم العلم» بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بأن يكون هذا التاريخ يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم».