روى مدير عام إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي في هيئة تطوير بوابة الدرعية الدكتور بدران الحنيحن، قصة سارية العلم السعودي في الدرعية.

وقال بدران الحنيحن: ” لدينا قصة عظيمة لسارية الدرعية منذ 2010 حين أهداها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حينما مكان أميرا للرياض”.

وكان خادم الحرمين الشريفين حينها قام برفع العلم الذي قدم هدية للمملكة من الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين.

وتحتفل المملكة اليوم السبت، للمرة الأولى، بيوم العلم الوطني، احتفاءً بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة، بوصفه رمزاً للوحدة والسيادة الوطنية، وشاهداً على تاريخ تأسيس وتوحيد وبناء الدولة واستقرارها.

وتقرر اختيار يوم 11 مارس من كل عام يوماً للعلم السعودي، وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء