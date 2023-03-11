أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم السبت، الموافقة على اعتذار المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني، عن استمراره بمهامه كمساعد لمدرب الفريق.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرا لظروفه الأسرية القاهرة، مقدمة شكرها وتقديرها للحسيني على الفترة التي قضاها مع الفريق.