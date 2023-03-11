أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة لاعب نادي الهلال عبدالله المعيوف بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة “فلاش انترفيو” بعد نهاية مباراة الفتح.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي لها :”غياب لاعب نادي الهلال، عبدالله المعيوف عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة”.

وأضافت :”أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الهلال، عبدالله المعيوف للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق. ثانياً: إلزام لاعب نادي الهلال، عبدالله المعيوف بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق”.