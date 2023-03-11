حذر استشاري طب النساء والولادة والعقم الدكتور حسن جمال، النساء الحوامل من استخدام العبوات البلاستيكية سواء في الشرب، أو حفظ الطعام.

وأكد جمال على خطورة المواد البلاستيكية والكيماوية الموجودة والتي تؤثر على أعضاء الجنين خاصة الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن جزيئات البلاستيك لا تتحلل وتبقى لسنوات في جسم الإنسان، مؤكدا على ضرورة ابتعاد المرأة الحامل عن العبوات البلاستيكية.