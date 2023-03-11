روى مواطن بمحافظة المزاحمية، في مخطط ٤٢٢ السكني الواقع بجوار مشروع القدية، معاناته ومعاناة السكان من الروائح الكريهة والتلوث التي خلفتها حظائر الإبل.

ويقول المواطن في شكواه لـ “صدى”: “نعاني نحن سكان مخطط ٤٢٢ السكني بمحافظة المزاحمية الواقع بجوار مشروع القدية من انتشار الحظائر شبوك الابل والحلال والمخيمات والهناقر والتلوث الصحي والبيئي في الارض المجاورة لنا”.

وأضاف: “أدى هذا التلوث إلى انتشار الروائح الكريهة، وتلوث الهواء وانتشار الحشرات، والكلاب الضالة، على الحلال الميت التي تشكل خطرا على أبناءنا والأدخنه المتصاعدة من حرائق روث الحلال الذي أضر بنا صحيًا وأدى إلى انتشار الحساسية والاتهابات الصدرية”.

وتابع: “فتقدمنا الى المحافظة بتاريخ٢٠/٢/١٤٤٢ ورقم٩٦٨ ولكن دون جدوى حيث تحيلها للبلدية، والبلدية تنفي اختصاصها بها ثم تحيلها إلى الزراعة، والزراعة تفي اختصاصها لها ومازالت المعامله تدور في حلقه مفرغه ليس لها نهاية ولا يوجد حل في دوائر المحافظة لها عامين ونصف دون جدوى”.