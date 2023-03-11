صرح فهد المطوع رئيس نادي الرائد، بأنه يتعرض لحملة تحريض من بعض صغار السن، مؤكدا أنه لن يتغير أي شيء في النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال المطوع: “هناك فئة قليلة تعمل ضدي وتحرض بعض صغار السن، ولكن عُشاق الرائد كُثر وكذلك من يحبون فهد المطوع كُثر وأنا لم أحضر إلا لخدمة النادي”، بحسب “الشرق الأوسط”.

وتابع: “إن شاءالله تتعدل النتائج، والمشكلة هؤلاء يغيظهم تقدمنا وفوزنا،وللأسف دائما الصوت السلبي أعلى من الإيجابي”.

وأضاف: “باقي 10 جولات ولن يتحرك أو يتغير أي شيء، بعد الـ 10 جولات اللي فيه قدرة ويريد يرأس النادي الله يحيه”.