نسجت سيدة شمالية بيديها أطول علم سعودي من السدو بمناسبة يوم العلم.

وقالت “أم مشعل الشمري” لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” أنها تشعر بأن العلم حياتها ورفرفته تغمرها بالسعادة والفخر.

وأضافت أنها ترجمت مشاعرها في تصميم العلم الأطول من السدو على مدار 7 أشهر وكلفها 10 آلاف بكرة خيط.

ويحتفي السعوديون في يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة «يوم العلم» بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بأن يكون هذا التاريخ يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم».