احتفى المواطن هادي اليامي بيوم العلم بتوزيع 10 آلاف علم سعودي على الجميع.

وقال اليامي خلال لقائه على قناة الإخبارية، بعد صدور الأمر الملكي بتخصيص يوم 11 مارس يوم العلم، قررت أن يكون له بصمة بشأن الوطن الذي يستحق كثيرًا.

وأضاف اليامي: “عملنا خلال ثلاثة أيام متواصلة وجهزنا أكثر من 10 آلاف علم كمبادرة وطنية متميزة، ليكون يوم العلم بالنسبة لنا هو يوم القمة”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا ملكيًا كريمًا، بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم».