أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن الاستخدامات الرقمية للعلم الوطني لها شروط ومقاييس وبروتوكولات.

وأوضح المحيميد، أن البروتوكولات السعودية تمنع استخدام العلم الوطني في التسويق التجاري أو الإلكتروني.

وأشار إلى أن استخدام العلم السعودي في التشجيع في المنافسات الرياضية يتم بشكل طبيعي دون امتهان، موضحا أن ظهور العلم الوطني في مثل تلك المناسبات ورؤية كيفية التعامل معه ورفعه فوق الرؤوس يعكس صورة جيدة أمام الجميع.