شهدت الساعات الماضية سجالا كلاميا بين رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وكان جبران باسيل أثار جدلا حول طريقة تعامل الحكومة مع طلبات استعادة مئات الأشخاص للجنسية اللبنانية.

وقال باسيل:” قبل ما يروح دولة الرئيس عالفاتيكان ليبيّن بمظهر المنفتح، لو بيوقع ال٥٦٥ مرسوم استعادة جنسية يلي أصحابها مستحقينها بالقانون”.

وأضاف : “دولته ما عم يوقع لأن أكتريتهم مسيحيين وهيدا باعترافه وعضمة لسانه. يوقع كل المراسيم دفعة واحدة، مش واحد واحد لابتزازنا سياسيًا بكل توقيع متل ما بيقول… يوقّع بلا طائفية! كمان قبل ما يترك الحكم، والأرجح بلا رجعة هالمرة متلما هو بيعرف، لو بيخفف مخالفة دستور وقوانين تيبقى له شي ذكرى طيبة غير لقبه الشهير بالجمهورية”.

ومن جانبه رد ميقاتي قائلا: “لم يفاجئ كلام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل دولة رئيس الحكومة الذي يعتبر أن السيد باسيل لا يهوى إلا هذا النوع من الحديث البعيد كل البعد عن السلوكيات الوطنية والسياسية والاخلاقية، ولا يستسيغ الا اللغة الطائفية المقيتة وتشويه الحقائق” .

وأضاف : “وفي مطلق الأحوال، فإن دولة الرئيس يشدد على أن ما قاله السيد باسيل لا يستحق الانحدار الفكري نحو قائله. فاقتضى التوضيح”.