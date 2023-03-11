أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أهم ما يفرق بين علم خادم الحرمين الشريفين وعلم الدولة، والمناسبات التي يستخدم فيها.

وقال أحمد المحيميد: “علم خادم الحرمين علم مخصص وهو مشابه لعلم الدولة تماما لكن يفرق عنه في أن شعار الدولة السيفين والنخلة يكون مطرزَا بالحرير المذهب في أسفل العلم تحت السيف على اليمين”.

وأشار إلى أنه ينطبق عليه نفس التعليمات والضوابط في علم الدولة، ويستخدم في المواكب الرسمية لخادم الحرمين والاستقبالات والبروتوكلات الدولية.

ولفت إلى أن العلم السعودي صدرت له 4 تنظيمات تشرح نظام العلم السعودي ومكوناته وبروتوكولاته ومحظوراته.

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني : هذا ما يفرق بين علم خادم الحرمين الشريفين وعلم الدولة ويستخدم في هذه المناسبات @AlmustsharAhmed#يوم_العلم#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SqRQZP8BO3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 11, 2023