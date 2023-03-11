قالت د. زهرة المعبي، مستشار أسري نفسي أن التظاهر بالحماقة نوع من الذكاء الاجتماعي.

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج سيدتي أن كثير من الزوجات تتجاهل وتتظاهر بالغباء والسذاجة فيتم التماس العذر لها.

وتابعت : ” أول شيء لحماية النفس من الحمقى هو معرفة من أكون ونقاط القوة لدي وصفاتي وكذلك معرفة نقاط الضعف فيمن أمامي، والذوق العام يجبرني ويغلب علي إني أتعامل مع هؤلاء الحمقى بإيقافهم عن حدهم وعمل قانون لهم وضوابط حتى يكون رادعاً لهم.

د. زهره المعبي – مستشار أسري نفسي: التظاهر بالحماقة نوع من الذكاء الاجتماعي .. وهذا ما تفعله بعض الأنواع من الزوجات @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vdM6cnmR1K — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 11, 2023